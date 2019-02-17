السعودية ونافال الفرنسية توقعان مذكرة دفاع بحري

مجموعة "نافال" الفرنسية

وكالات:

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) ومجموعة "نافال" الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري، مذكرة اتفاق يتم بموجبها إنشاء شركة سعودية في مجال الدفاع البحري السعودي.

وأفادت صحيفة "الرياض" اليوم الأحد بأن توقيع مذكرة الاتفاق حصل على هامش انطلاق معرض الدفاع الدولي "أيدكس

2019"، يوم السبت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتحدد الاتفاقية إطار العمل الخاص بإنشاء هذا المشروع المشترك، من أجل تعزيز جهود المملكة السعودية في دعم توطين المهارات والقدرات الأساسية في عالم التصنيع العسكري السعودي.

وستكون الشركة الجديدة في صدارة البرامج البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية، وستدعم جميع المتطلبات الحالية والمستقبلية للأنظمة البحرية الدفاعية الحديثة، بما في ذلك دعم دورة الحياة الكاملة لتلك الأنظمة.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن المشروع المشترك يهدف إلى لعب دور محوري رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة المحتوى المحلي وتوفير فرص عمل متميزة للسعوديين.