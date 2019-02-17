صحيفة يابانية: ترامب هو الذي طلب من آبي ترشيحه لجائزة نوبل

نقلت صحيفة "آساهي" اليابانية عن رئيس الوزراء شينزو آبي، أن الأخير رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام الخريف الماضي بناء على طلب من الحكومة الأمريكية.
وذكرت الصحيفة، أن ترامب ذكر الجمعة الماضي أن آبي رشحه لجائزة نوبل للسلام تقديرا على جهوده في فتح الحوار مع كوريا الشمالية وتخفيف التوترمعها.
وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن "رئيس الوزراء الياباني أعطاه أجمل رسالة من 5 صفحات يرشحه فيها للجائزة".
وأشارت الصحيفة، أن مصدرا بالحكومة اليابانية أكد أن "الحكومة الأمريكية استطلعت رأي آبي بشأن ترشيحات جائزة نوبل للسلام بعد القمة
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية إن "الوزارة على علم بتصريحات ترامب، لكنها ستمتنع عن التعليق على التفاعل بين الزعيمين".
وسبق لـ4 رؤساء أمريكيين أن حصلوا على نوبل للسلام، وهم ثيودور روزفلت عام 1906، وودرو ويلسون عام 1919، وجيمي كارتر عام 2002، وباراك أوباما عام 2008.
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