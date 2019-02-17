أبو الغيط: اتفاق أضنة بين أنقرة ودمشق حل مناسب

وكالات:

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة ترفض كل وجود أجنبي على الأراضي السورية من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن الحل الأفضل للوضع في شمال سوريا بعد الانسحاب الأمريكي، قد يتمثل في العودة إلى اتفاق "أضنة" الذي تم التوصل إليه بين تركيا وسوريا عام 1998، خاصة وأن الاتفاق يساعد على الاستجابة للشواغل الأمنية التركية دون الافتئات على التكامل الإقليمي لسوريا.

جاء ذلك خلال جلسة خصصت اليوم لمناقشة الأزمة السورية في إطار "مؤتمر ميونيخ للأمن" الذي ينعقد في الفترة من 15

إلى 17 فبراير الجاري.وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن الجلسة ضمت كلاً من وزير الدفاع اللبناني ونظيره التركي، والمبعوث الأمريكي لسوريا، ونائب وزير الخارجية الروسي، فضلاً عن المبعوث الأممي إلى سوريا.وأشار عفيفي إلى أن الجلسة شهدت حديثاً صريحاً حول الأبعاد المختلفة للأزمة السورية، حيث لفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن كافة المداولات التي تتناول مستقبل سوريا تخلو من الحضورالسوري، وأكد أبو الغيط أن هذا التناقض يمثل خطأ كبيراً يتعين تداركه.وقال أبو الغيط إن الخلافات الأمريكية - الروسية على الصعيد الدولي تنعكس سلباً على إمكانيات تسوية الأزمة في سوريا، وأن السلوك الإيراني يمثل مشكلة كبيرة ليس في سوريا وحدها، وإنما في المنطقة.ورداً على سؤال حول احتمالات استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، أكد أبو الغيط أن القرار في النهاية يعود للدول العربية، وأنه لا يلمس تغيراً جوهرياً في مواقف الدول العربية حيال هذا الأمر.وأضاف أن النظام السوري يحتاج إلى تبني منهج أكثر اعتدالاً وألا يكتفي بتحقيق النجاحات العسكرية على الأرض، وإنما ينخرط في عملية سياسية جادة وحوار حقيقي مع المعارضة السورية بما في ذلك الأكراد.