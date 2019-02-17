العراق: القضاء على الإرهاب نهائيا يتطلب تعاونا والتزاما من المجتمع الدولي

وكالات:

قال رئيس العراق برهم صالح إن القضاء على الإرهاب بشكل نهائي يتطلب تعاونا من قِبل المجتمع الدولي والتزاما بدعم ومساندة البلدان المتضررة وإعادة إعمارها.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد، أن الرئيس برهم صالح استقبل

رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل والوفد المرافق له، حيث جرى، خلال اللقاء، التأكيد على الالتزام بحماية السيادة العراقية، وأن وجود أية قوات لأغراض الدعم في مواجهة الإرهاب يأتي بدعوة منالحكومة العراقية وضمن الأهداف المتفق عليها.



وأكد صالح أهمية تطوير التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، ومساهمة الولايات المتحدة في تسليح وتطوير القدرات العسكرية للقوات الأمنية العراقية، مشيدًا بالدور الكبير للتحالف الدولي في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

من جانبه، جدد فوتيل التزام الولايات المتحدة ووقوفها إلى جانب العراق، وتطوير قدرات قواته الأمنية تدريبا وتسليحا.