كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسد: أمريكا لن تحمي من "يراهنون" عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الأسد في خطاب نقله التلفزيون السوري الرسمي: "نقول لهذه المجموعات التي تراهن على الأميركي إن الأمريكي لن يحميكم".
وأضاف: "الأمريكي لن يضعكم لا في قلبه ولا في حضنه. الأمريكي سيضعكم في جيبه لكي تكونوا أداة المقايضة مع الدولارات التي يحملها".
ونجح الأكراد بعد بدء النزاع في سوريا العام 2011، في إعلان إدارة مستقلة بحكم الامر الواقع على الأراضي التي تخضع لسيطرتهم، وهي تتوزع بين شمال وشمال شرق البلاد وتشكل 30% من مساحتها.
وفاجأ قرار الانسحاب الأمريكي الأقلية الكردية التي تواجه خطر إضعافها بمواجهة تركيا المجاورة، في وقت تهدد أنقرة بإطلاق حملة عسكرية لطرد وحدات حماية الشعب بعيداً من حدودها.
ولحماية أنفسهم، شرع الاكراد في التقارب مع دمشق ويحاولون التفاوض على حل سياسي يحفظ لهم الإدارة شبه الذاتية. لكن المحادثات تسير ببطء.
وتابع الأسد: "إذا لم تحضروا أنفسكم للدفاع عن بلدكم وللمقاومة فلن تكونوا سوى عبيد عند العثمان" في إشارة إلى تركيا.
وأضاف: "لن يحميكم سوى دولتكم. لن يدافع عنكم سوى الجيش العربي السوري".