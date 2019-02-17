كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداء الإرهابي في شمال سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها للاعتداء الإرهابي الذي نال صباح أمس من ارتكاز أمني للقوات المسلحة في منطقة العريش شمالي سيناء، والذي أدى وفق البيانات الرسمية إلى استشهاد وإصابة 15 من القوات العاملة، ومقتل 7 من الإرهابيين المهاجمين.

وتجدد المنظمة إدانتها لجرائم الإرهاب التي تشكل أحد أخطر أنماط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى مسئولية السلطات عن ملاحقة مرتكبيها وضمان محاسبتهم ومنع إفلاتهم.

وتعرب المتظمة عن تعازيها للشعب المصري وأسر الضحايا، وتدعو مجددًا السلطات لتطوير جهودها في سياق مكافحة ثقافة التطرف ومواجهة التحريض على العنف والعداوة من خلال برنامج للإصلاح الثقافي الشامل لتعزيز الثقافة المدنية ومحاصرة ثقافة التطرف الديني.

كما تؤكد المنظمة مجددًا على المسئولية الجماعية الدولية في مواجهة جرائم الإرهاب العابرة للحدود والأقاليم، وإلى أهمية التضامن الدولي المخلص في مكافحة هذه الانتهاكات الجسيمة وإدانتها بوضوح، وإزاحة السواتر السياسية عن داعميها والمحرضين عليها.

يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو منظمةمصرية لحقوق الإنسان تأسست عام 2003 بهدف تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر ،يُصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقارير سنوية تخص وضع حقوق الإنسان في مصر.