كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مجلس المقاومة": النظام الإيراني هو مصدر الإرهاب وزعزعة الأمن في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس المقاومة الإيرانية المعارض، موسى إفشار، إنَّ تَظاهر أفراد الجالية وأنصار المقاومة الإيرانية أمام مقر انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، يأتي لمطالبة القائمين على المؤتمر بطرد الإرهابي محمد جواد ظريف، الذي يَتنكر بصفة وزير خارجية إيران، قائلاً: «الشعب الإيراني لا يَعتبر أي شَرعية لهذا النظام الذي هُو يُمثله جواد ظريف».

وأضاف إفشار، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، أنَّ النظام الإيراني هو مصدر الإرهاب ومصدر زعزعة الأمن في المنطقة، لذلك الإيرانيون يُطالبون بطرد عملاء النظام الإيراني من مؤتمر ميونخ للأمن.

ونظمت المعارضة الإيرانية مظاهرة في مدينة ميونخ رفضًا على حضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمؤتمر ميونخ للأمن.