إيران تكشف عن غواصة خارقة

الخليج 365/ بغدادكشفت إيران اليوم الأحد النقاب عن غواصة جديدة يتم تصنيعها محليا، ومزودة بصواريخ "كروز".

ويعد أسطول الغواصات الإيراني رابع أكبر أسطول غواصات في العالم، بحسب تقرير آخر لموقع "غلوبال فير بور".

وأبرز الغواصات، الموجودة في الأسطول الإيراني غواصة "كيلو" الروسية التي تعمل بالديزل، وعددها 3 غواصات، إضافة إلى أنواع أخرى مثل غواصة "غدير".

ويبلغ وزن الغواصة الإيرانية الجديدة "فاتح" أكثر من 500 طن في وضع الطفو، و593 طن، تحت الماء، وتعد غواصة متوسطة بين الغواصات الثقيلة (كيلو) وغواصات المياه الضحلة "غدير".

