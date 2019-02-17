- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى دولة باكستان، الأحد، في أولى محطات جولته الآسيوية التي تشمل أيضاً الهند والصين، وتهدف إلى تعزيز أهداف رؤية "السعودية 2030".
كان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي بالمطار.
ويعقد ولي العهد السعودي، خلال الزيارة، لقاءات مع الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد، كما سيناقش مع وفد من مجلس الشيوخ الباكستاني سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يصل باكستان في مستهل جولته الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.