انت الان تتابع اليابان وروسيا تناقشان إمكانية إبرام معاهدة سلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعرب وزيرا خارجية اليابان تارو كونو، وروسيا سيرجي لافروف، عن أملهما في إحراز تقدم نحو إبرام معاهدة سلام بعد الحرب رغم الانقسامات العميقة بشأن كيفية حل نزاع إقليمي اندلع بين البلدين منذ عقود، وأفادت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الياباني ونظيره الروسي عقدا اجتماعا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وكان بمثابة متابعة لنتائج القمة التي عقدها زعيما البلدين في يناير الماضي بموسكو. ويعتقد أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يسعى إلى الوصول إلى اتفاق واسع مع والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يزور الزعيم الروسي اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين، وأشارت "جابان توداي" إلى أن رئيس الوزراء الياباني آبي وبوتين أجريا مفاوضات حول الجزر التي تسيطر عليها روسيا قبالة جزيرة (هوكايدو) اليابانية على أساس إعلان مشترك صدر عام 1956، لكنهما لم يحققا سوى القليل من التقدم.ورأت الصحيفة أن احتمالات