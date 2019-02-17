الان تتابع الحديدة.. اتفاق على إعادة انتشار ميليشيا الحوثي في الموانئ الثلاثة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

وافق أطراف لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، اليوم الأحد، على فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر، وأيضًا الاتفاق على إعادة انتشار ميليشيا الحوثي في الموانئ الثلاثة.

كما شمل الاتفاق، تولي اللجنة الأممية للمراقبة رصد إعادة انتشار ميليشيا الحوثي.