نيجيريا: 9 قتلى باشتباكات بين الجيش ومتمردي «بوكو حرام»

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جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (لاغوس) قتل خمسة من مقاتلي جماعة بوكو حرام المتمردة، وأربعة جنود في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أعلنه الجيش النيجيري اليوم (الأحد)، بعد اشتباكات بين الجانبين.

قتل خمسة من مقاتلي جماعة بوكو حرام المتمردة، وأربعة جنود في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أعلنه الجيش النيجيري اليوم (الأحد)، بعد اشتباكات بين الجانبين.

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