دبي - بواسطة محمد فارس © Konstantin Chalabov قلعة فيبورغ الروسية علماء يكشفون سر قلعة فيبورغ الروسية

عثر علماء الآثار الروس على نهاية النفق الأرضي تحت الواجهة الشمالية في برج قائد الحامية بقلعة فيبورغ الروسية القديمة، الواقعة ضمن آثار ضواحي لينينغراد (بطرسبورغ).

ونشر موقع إدارة ضواحي لينينغراد الروسية، أن الحفريات في الفناء تحت برج قائد الحامية كانت تجري طيلة عام 2018، بينما استطاع علماء الآثار خلال الحفريات اكتشاف غرفة مقببة تحت الأرضية، تعود إلى مطلع القرن الـ 16 حتى نهاية القرن الـ 17، لها مدخل مستقل من الجانب الشرقي.

وصرّح مدير متحف "قلعة فيبورغ"، فلاديمير تسوي، بأن النفق كان جزءا من منشأة ذات طابع عسكري، كسرداب يحفظ فيه البارود أو حجرة لخوض القتال، دفاعا عن المدخل الرئيس في القلعة. وأضاف أن القلعة سوف تستخدم بعد ترميمها كقاعة لعرض مقتنيات المتحف.

يذكر أن برج قائد الحامية يستخدم حاليا كممر انتقالي يسير فيه زوار المتحف، في طريق دخولهم إلى فناء القلعة الداخلي.

المصدر: إزفيستيا