روسيا تعرض صاروخا خارقا للملاجئ تحت الأرضية ومرابض الطائرات في أبوظبي

تعرض روسيا في معرض IDEX-2019 الذي انطلق اليوم في أبوظبي صاروخ "إس-13-تي" الروسي القادر على تدمير الدبابات والمدرعات والمواقع المحصنة واختراق الملاجئ تحت الأرضية.
وقال فلاديمير ليبين، مدير عام شركة "تيخ ماش": "سيتم لأول مرة في الإمارات عرض عدة أنواع من الصواريخ الجوية والصواعق وبينها صاروخ "إس-13-تي" الجوي غير الموجه والمعروض لأول مرة في "منتدى الجيش-2018 " في روسيا".
وأضاف أن الصاروخ مخصص لتدمير مرابض الطائرات المحصنة بالخرسانة المسلحة، ومدرجات المطارات والأهداف الضخمة المحصنة.
وستستمر فعاليات هذا المعرض الذي تشارك فيه المؤسسات الكبرى لإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية من مختلف دول العالم، حتى الـ21 من فبراير الجاري.
المصدر: RT
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