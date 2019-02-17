شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يتفقد قافلة طبية فى حلوان برفقة نواب البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهـرة للمنطقة الجـنوبية، حرص القيـادة السياسية على الاهتمام بالحياة اليـومية للمواطنين من خلال مبادرة رئيس الجمهـورية "حيـاة كـريمة"، والعمـل علـى إيجاد حلول سريعة لمشاكلهم.

وأضاف فؤاد، خلال جولته برفقه عدد مـن نواب الـبرلمان، واللواء محمد عبـدالحميد رئيـس حي حلوان، لنادي منشيـة حلوان الجديدة بعـزبة "الـوالـدة"، والقافلة الطبية التى نظمها نواب المجلس بالتنسيق مـع مـديـرية الصحة، تحت رعاية اللـواء خـالد عبـدالعال محافظ القـاهـرة، للاطئمنان علـى توفير الدواء والكشف المجاني للمواطنيـن فـي جميع التخصصات الطبية.

وتفقـد نائب محافظ القاهرة طـريقى الحـريـر والقـوميـة بالعـزبـة، للـوقـوف علـى تطويرهم ورفــع كـفاءتهم، في إطـار تطـويـرالمنـاطق العشوائية.