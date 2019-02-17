السيسي يحرج رئيس مؤتمر ميونخ (فيديو)

أشرف سيد

تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الرئيسية بمؤتمر ميونخ للأمن عن من يقوم بدعم وتمويل ونقل المقاتلين الأجانب، وذلك ردًا على سؤال رئيس مؤتمر ميونخ فولفجانج إيشنجر، حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وأولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي.

وأكد الرئيس السيسي أن سقوط بعض الدول في محيطنا أضاف عبئا كبيرا على مصر لتأمين حدودها.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، الذي انطلق أمس الجمعة ولمدة 3 أيام، بحضور نحو 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية و30 من وزراء الدفاع و600 من...