اللقيس: نسعى لفتح الأسواق الخارجية أمام الانتاج الزراعي اللبناني

استهل وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ زيارته إلى دبي من معرض Gulf Food 2019 في المركز العالمي للتجارة الدولية، حيث جال مع الوفد المرافق على المؤسسات اللبنانية المشاركة في المعرض وهنأها على احترام المواصفات والنوعية وجديتها ومثابرتها في تسويق المنتوجات الزراعة النباتية والحيوانية والصناعات الزراعية في الأسواق الخارجية.

وأكد الوزير اللقيس أن ​وزارة الزراعة​ ستركز عملها على فتح الأسواق العربية والأوروبية والعالمية أمام المنتج اللبناني و لاسيما الذي احترم المعايير الدولية، معلنا عن إستعداده مع فريق عمل الوزارة على التواصل مع كل المعنيين في سبيل رفع نسبة ​الصادرات​ الزراعية اللبنانية وحماية المنتج الزراعي المحلي.

ويشارك في المعرض أكثر من خمسين عارضاً لبنانياً.