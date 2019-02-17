بو عاصي: تسلمنا من الرفاق بعد استشهادهم قيمهم واحلامهم ومشروعهم

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​، خلال قداس لـ "​القوات اللبنانية​" في كنيسة مار الياس في بلدة صباح، أن "علاقتي بالشهيد ​طوني نصر​ منذ الطفولة كأبناء حي واحد ومدرسة واحدة ومن ثم جامعة واحدة مع الشهيد سليم معيكي لنساهم معا في تأسيس معهد ​بشير الجميل​ الذي تخرج منه ضباط القوات اللبنانية".

وأكد ان "جرح استشهاد نصر ومعيكي سيرافقني مدى العمر"، متوقفا عند "صلابة الشهيد نصر وايمانه ومحبته وخفة الظل التي تمتع بها". وأوضح أن "طوني كان انسانيا الى اقصى حد، وكان مستعدا ان يتخلى عن كل شيء الا عن قيمه ومبادئه. طوني لم يدخل الى القوات كي يستشهد، بل هدفه كان ​الحياة​، حياة حرة وكريمة للبنان ولكل لبناني، وكذلك بقاء الوجود المسيحي في لبنان. وكان يؤمن ان اجدادنا دفعوا ثمن بقائهم غاليا ولا يحق لجيلنا التفريط بذلك، وهذا ما دفعه الى التضحية حتى الاستشهاد".

ولفت إلى "أننا تسلمنا من طوني والرفاق بعد استشهادهم قيمهم واحلامهم ومشروعهم، وهذه مسؤولية يومية تقع على عاتقنا ولن نفرط بها. ولمن تساءل لماذا تصرفنا بهذه الرهبة والشفافية في الوزارات التي تسلمناها، الجواب بسيط جدا: كنا نفكر بطوني وجميع شهدائنا ونسعى الى ان نكون على قدر تطلعاتهم واحلامهم وعطاءاتهم".