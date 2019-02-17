"مؤسسة القادة" تكرم صاحب أرخص مأكولات شعبية في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار: كرم شباب مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، مسئولي مطعم مأكولات شعبية في مدينة كفر الشيخ، لتقديمه الخدمة مقابل هامش ربح بسيط، وبيع "السندوتش" الواحد بسعر جنيهًا و25 قرشًا، رافضًا زيادة أسعار السندوتشات كما هو متبع في المطاعم الأخرى، وذلك في إطار مبادرة "صاحب ضمير".

وقال محمد السقا، المدير التنفيذي لمؤسسة القادة والعلوم الإدارية والتنمية في كفر الشيخ، والمسئول عن مبادرة "صاحب ضمير"، إن هدف المبادرة رصد الحالات الإيجابية في المجالات المختلفة التي تقدم خدمات يرضى عنها المواطن مهما كان نوعها، تمهيدًا لتكريمه حتى يكون دافعًا قويًا له بشأن استمراره في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف أنه جرى تكريم صاحب مطعم المأكولات الشعبية، لمساهمته في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

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