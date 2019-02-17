تخصيص قطعتي أرض لإقامة مشروع إسكان اجتماعي في دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة، بزمام مركز ومدينة دمنهور، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من أجل إقامة مشروع إسكان اجتماعي عليها.

وأكد المحافظ أن مساحة القطعة الأولى تبلغ 1383 مترًا مربعًا، خلف مبنى الإنشاء والتعمير بمركز ومدينة دمنهور.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن القطعة الثانية مساحتها 7765 مترًا مربعًا، وتقع بين "الخوالقة" و"السكة الحديد" بمركز ومدينة دمنهور.

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