مصادر: تحديد المتهمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد شعبان:

قالت مصادر أمنية مسؤولة إن رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلوا إلى هوية المتهمين بارتكاب حادث السطو المسلح على محل مجوهرات "الطويل" بحدائق الأهرام، أول أمس الجمعة.

وسطا 4 ملثمين مدججين بالأسلحة النارية (بندقية آلي - طبنجة) على محل موهرات بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، واستولوا على كميات كبيرة من المشغولات الذهبية تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين جنيه، وتسببوا في إصابة نجل مالك المحل بطلق ناري بالبطن.

أضافت المصادر -التي رفضت نشر اسمها- أن فريق البحث الذي يترأسه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام واللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تمكنوا من كشف مرتكبي الحادث، وأنه جار ضبطهم خلال الساعات القادمة.