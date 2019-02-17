ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان- أرشيفيةوكالات:
وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الأحد، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حسبما فادت قناة روسيا اليوم فى خبر عاجل لها.
وكان رئيس وزراء باكستان، عمران خان، اشاد بالإصلاحات التي باشرها وليالعهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن باكستان تريد أن ترى السعودية قوية في الساحة الدولية.
وفي مقابلة مع "العربية" تبث مساء الأحد، قال خان:
كانت هذه تفاصيل خبر وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.