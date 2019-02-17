أمريكا تؤكد مواصلة دعم التحالف في اليمن

وكالات:

أكد مسئول عسكري أمريكي في أبوظبي، اليوم الأحد، عل أن القوات الأمريكية ستواصل مساندة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، ومقاتلة تنظيم القاعدة.

وقال نائب مدير القيادة الوسطى للجيش الأمريكي ـ رداً على أسئلة لوكالة فرانس برس ـ "نواصل

تقديم الدعم للتحالف بقيادة السعودية، وبشكل خاص مساعدته في الاستهداف الدقيق وتقليل خطر وقوع خسائر مدنية".

وأضاف على هامش مشاركته في معرض "آيدكس" الدفاعي في العاصمة الإماراتية: "نواصل التركيز على هزيمة القاعدة

وتنظيم داعش، ولا نزال على أتم الجاهزية للقيام بما يلزم في هذا الصدد".

وقال : "في الوقت الذي نعيد فيه تموضعنا، نواصل مهمتنا في تحييد تنظيم داعش والعمل مع شركائنا في المنطقة لإنجاز ذلك".

وتابع: "نجري انسحاباً من سوريا لكنني على ثقة بأننا سنبقى في وضع يسمح لنا بمواصلة الحرب على تنظيم داعش".