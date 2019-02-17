مقتل 14 وإصابة 16 من مسلحي طالبان شمال شرقي أفغانستان

وكالات:

أكد الجيش الأفغاني، اليوم الأحد، على تكبد مسلحي حركة طالبان خسائر فادحة، خلال العمليات التي شنها في إقليمي تخار وساري بول شمال شرقي البلاد.

وقال فيلق شاهين (209) التابع للجيش - في بيان بثته وكالة أنباء

(خاما برس) الأفغانية - إن ما لا يقل عن عشرة مسلحين قتلوا وأصيب تسعة اَخرون، خلال الغارات الجوية التي شنت في إقليم تخار أمس السبت.وأضاف أن أربعة مسلحين قتلوا وأصيب سبعة اَخرون، خلال العمليات في إقليم ساري بول، منوهًا بأن الخسائر التي تعرضت لها حركة طالبان أمس جاءت بعد يوم من مقتل اثنين من كبار قادة الحركة.من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة -ومن بينها حركة طالبان- على التقرير حتى الآن.