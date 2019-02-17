ظريف: آلية التجارة الأوروبية مع إيران انخفضت بشكل كبير

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أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف على أن آلية التجارة الأوروبية مع إيران انخفضت بشكل كبير، وذلك خلال مشاركته اليوم الأحد في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا.
وأضاف ظريف - حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية - أنه "يجب على كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أن تبذل المزيد من أجل تأكيد التزامها
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي، كما أعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
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