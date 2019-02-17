كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: فرص الحرب كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأحد، إن إسرائيل تبحث عن الحرب، وأنّ الطريقة التي تتصرف بها إسرائيل والولايات المتحدة جعلت احتمالات الحرب كبيرة.

وقال محمد جواد ظريف في مؤتمر ميونيخ للأمن: "بالتأكيد بعض الناس يبحثون عن الحرب.. إسرائيل."

وقال مشيرا بإصبعه إلى إسرائيل والولايات المتحدة "الخطر كبير والمخاطر ستكون أكبر إذا واصلتم غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي."

وأشار ظريف إلى الولايات المتحدة لكونه مصدر "لزعزعة الاستقرار" في المنطقة، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضاف: "أصبح المزيد والمزيد من الدول صريحاً بأن الولايات المتحدة هي المصدر الوحيد لعدم الاستقرار، "الولايات المتحدة تتفاوض الآن مع طالبان".