"جريفيث" يصل مطار صنعاء في زيارة غير معلنة

وصل المبعوث الأممي إلى الیمن، مارتن جریفیث، ظھر الیوم الأحد، مطار صنعاء الدولي، في زیارة غیر مُعْلَنة.

وقالت مصادر مطلعة، إن أمن المطار الخاضع لسیطرة الميليشيا الحوثية، منع للمرة الثانیة دخول وسائل الإعلام لتغطیة الزیارة الثانیة في شھر فبرایر، التي یقوم بھا المبعوث غریفیث.

وكان مارتن جریفیث، مبعوث الأمین العام للأمم المتحدة إلى الیمن، قد التقى الثلاثاء الماضي في الریاض، الرئیس عبدربه منصور ھادي؛ لبحث تنفیذ اتفاق جدید تسعى له الأمم المتحدة.