الوحيدي: أبناء اللد يسعى لتأمين البقاء بالدوري قريبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق أبناء اللد الفوز في مباراته الأخيرة على هبوعيل كتمون القدس بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق اللداوي المركز الخامس عشر وقبل الأخير بترتيب لائحة الدوري برصيد 21 نقطة.



وقال المدير المهني للفريق اللداوي، عدنان الوحيدي، في حديث لـ"عرب 48" عقب المباراة إنه "بفضل الله تمكنا من تخطي مباراة صعبة جدا بالنسبة لنا، مع الإشارة إلى أن الفوز كان مستحقا لأبناء اللد في ظل الأداء الممتاز الذي قدمه اللاعبون خلال مجريات المباراة".

وأضاف أننا "سنخوض المباريات المتبقية على بالشكل المطلوب، وسنتجهز لكل منها على أتم وجه على أمل حصد النقاط الثلاث في كل مباراة كوننا بأمس الحاجة للنقاط".

وختم الوحيدي بالقول إن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة القادمة أمام هبوعيل رمات هشارون، ونحن نسعى للاستمرارية في تحقيق الانتصارات حتى تأمين البقاء عما قريب إن شاء الله".