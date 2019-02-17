جيرونا يقلب الطاولة على ريال مدريد بعقر داره

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحدث فريق جيرونا المنقلب أمام مضيفه ريال مدريد بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا جيرونا كل من اللاعبين كريستيان ستواني وكريستيان بورتوغيس، وفي المقابل سجل هدف ريال مدريد الوحيد اللاعب كاسيميرو.

وبهذا الفوز رفع جيرونا رصيده من النقاط إلى 27 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ريال مدريد عند 45 نقطة وهو يحتل المركز الثالث.

بداية المباراة، شهدت ضغطا من الضيوف وأسفر ذلك عن تهديدين متتاليين لكن دون أي خطورة صريحة على مرمى كورتوا، في أول 10 دقائق.

وأخطر فرصة لريال مدريد، كانت عبر لوكاس فاسكيز الذي استقبل تمريرة من توني كروس في منطقة جزاء الخصم، وبمجهود فردي مر من الدفاع وسدد لكن الحارس ياسين بونو، تألق في التصدي لتسديدته في الدقيقة 16.

وجاء الرد سريعًا من جيرونا، ومن هجمة مرتدة مميزة وصلت الكرة إلى ستواني الذي سدد بقوة على يمين الحارس كورتوا لكن الأخير تألق في التصدي للكرة في الدقيقة 18.

وأهدر أسينسيو فرصة تسجيل الهدف الأول للميرنغي، حيث مرر له راموس كرة في منطقة الجزاء، لكنه سدد برعونة، ليتصدى لها حارس جيرونا بسهولة في الدقيقة 21.

وافتتح البرازيلي كاسيميرو التسجيل لريال مدريد، في الدقيقة 25، حيث أرسل الألماني توني كروس كرة عرضية من الجبهة اليمنى، حولها اللاعب البرازيلي برأسية أقصى يمين حارس جيرونا.

وحاول مارسيلو مضاعفة النتيجة للميرنغي، حيث انطلق وسدد كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى المرمى في الدقيقة 39.

وعلى الجانب الآخر، سدد قائد جيرونا أليخاندرو جرانيل كرة قوية، من خارج منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى كورتوا في الدقيقة 40.

واستمرت محاولات الملكي لمُضاعفة النتيجة، وانطلق الفرنسي كريم بنزيمة على الجبهة اليمنى، وصوب بقوة، لكن الحارس ياسين بونو تصدى للكرة ببراعة شديدة في الدقيقة 41.

وعلى مدار الشوط الثاني، دفع إيزيبيو مدرب جيرونا بأليكس جارسيا بدلا من بونس، وأنتوني لوزانو بدلا من بورو، وأخيرًا فيرنانديز بدلا من بورتو.

وعلى الجانب الآخر، دفع سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد بفينيسيوس جونيور بدلا من لوكاس فاسيكز، ثم غاريث بيل بدلا من أسينسيو، وأخيرًا ماريانو دياز بدلا من سيبايوس.

وأهدر أليكس جارسيا لاعب جيرونا فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 59، حيث كان أمام المرمى وسدد بقوة لترتفع الكرة أعلى مرمى كورتوا.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لجيرونا، بعدما لمس المدافع سيرجيو راموس الكرة في منطقة الجزاء، ونفذها ستواني بنجاح على يسار الحارس كورتوا في الدقيقة 65.

وحرم القائم الأيمن لمرمى ريال مدريد، بورتو مهاجم جيرونا من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71.

واقتنص بورتو الهدف الثاني لجيرونا، في الدقيقة 75، حيث سدد لوزانو كرة قوية تصدى لها حارس ريال مدريد كورتوا، قبل أن ترتد أمام قدمي بورتو الذي أسكنها في الشباك.

وسعى البديل فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، لتعديل النتيجة، وانطلق بمجهود فردي وسدد كرة لكنها مرت أعلى مرمى جيرونا في الدقيقة 77.

وتألق ياسين بونو حارس مرمى جيرونا في التصدي لتسديدة من الويلزي غاريث بيل مهاجم الملكي في الدقيقة 85.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه سيرجيو راموس، بسبب تدخله على ألكالا لاعب جيرونا.

وتقدم الحارس كورتوا وسدد كرة رأسية على مرمى جيرونا، في الدقيقة 95، لكنها مرت بجانب المرمى، ليتلقى الملكي الهزيمة السابعة له هذا الموسم.