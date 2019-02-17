شكرا لقرائتكم خبر عن السفير مارم يشيد بدعم الحكومة المصرية لليمنيين في هذه الظروف الصعبة والان مع التفاصيل

أشاد سفير اليمن لدى القاهرة، الدكتور، محمد مارم، بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة المصرية لليمنيين وحفاوة شعبها في اصعب الظروف التي تمر بها اليمن.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الطلاب اليمنيين الفائزين في فعاليات الملتقى الاول للطلاب الوافدين الى الجامعات المصرية .

وثمن الدكتور مارم جهود القيادة المصرية المناصرة لمختلف القضايا العربية والقومية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قضت بالتعامل مع اليمنيين كمواطنين مصريين في كثير من المجالات .. منوهاً بتعاون الحكومة المصرية مع السفارة اليمنية بالقاهرة وتقديم كافة التسهيلات بما يمكنها من رعاية مصالح اليمنيين بمصر والذين تضاعفت أعدادهم نتيجة الحرب التي فرضها الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة الشرعية .

وأكد السفير مارم على ضرورة ان يكون اليمنيون في مصر قدوة لغيرهم وان يعكسوا متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين .. مشيراً إلى تفوق الطلاب اليمنيين المبتعثين الى مختلف الجامعات المصرية وحصولهم على مراكز متقدمة في ملتقى الوافدين الى الجامعات المصرية والذي يعد بمثابة فخر وهدية لكل اليمنيين في الزمن الصعب.

وكان الملحق الثقافي بالسفارة المستشار الدكتور محمد العبادي والباحث حسن بغوي من المكرمين استعرضا في كلمتين لهما الجهود التي اثمرت عن فوز ٢٨ باحثا يمنيا بالمراكز الاولى في مجالات اكاديمية علمية وأدبية يتخصصون بها خلال الملتقى الذي عقد الشهر الماضي في رحاب جامعة المنصورة ضمن ٦٠٠ باحثا من ٣٠ جنسية.

كما القيت قصيدة شعرية للفائز بالمركز الاول لشعر الفصحى بالملتقى احمد عبده الجهمي.