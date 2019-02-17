شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تعقد جلسة استماع لأهالى بشأن أسعار إسكان الأوقاف بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، عدد كبير من الأهالى حاجزى الوحدات السكنية بإسكان هيئة الأوقاف بمحافظة قنا، اليوم الأحد، وذلك خلال زيارة اللجنة لمحافظة قنا، لبحث مشكلة قيام هيئة الأوقاف برفع أسعار بعض الوحدات السكنية.

وحضر اللقاء سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور هشام عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف، والنائب محمود عبد السلام الضبع، نائب مركز وبندر قنا.

وتأتي الزيارة واللقاء بناء على طلب إحاطة من النائب محمود عبد السلام الضبع، نائب قنا، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية الخاصة ببرجي النورس والفردوس بمدينة قنا، وتتضمن الزيارة عقد جلسة مع حاجزي الوحدات السكنية بحضور محافظ قنا، وقامت اللجنة بتفقد البرجين علي الطبيعة، ثم عقدت جلسة مع الأهالى للاستماع إلى مطالبهم وتفاصيل المشكلة.

وكانت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، عقدت اجتماعا في وقت سابق لمناقشة طلب الإحاطة، بحضور رئيس هيئة الأوقاف، وتحدث النائب محمود الضبع، مقدم طلب الإحاطة، متسائلا عن أسباب قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية، وتعرض أصحاب هذه الوحدات لضغوط غير مبررة من قبل الهيئة، وعدم التزام الهيئة بالأسعار الموجودة لمدينة قنا، قائلا: "مع العلم أن هذه الأبراج تم تسليمها عام 2014، والهيئة تقوم بتحديد أسعار للوحدات عن عام 2018"، وطالب الهيئة بتقديم تقرير مفصل عن الوحدات وتكلفتها الفعلية ونسبة الربح الخاصة بالهيئة وكيفية حساب سعر هذه الوحدات.

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وكان رد سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن المشروع استثماريا وليس اجتماعيا، وتم تنفيذه على أعلى مستوى، والهيئة ليس لها ذنب في مسألة توصيل المرافق، وسددت كل ما عليها وتعاني مع المحليات، وتضع في الاعتبار مصلحة المواطن والوقف، موضحا، أن مساحة الوحدة 88 مترا وليست 77، وأن الهيئة تحرص على مال الوقف، وتنفذ قرارات مجلس الإدارة، وسعت لحل المشكلة، وخفضت سعر المتر من 5500 جنيه إلى 4800، وانتهت اللجنة إلى تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة قنا، لمعاينة الوضع على أرض الواقع ومواجهة كل الأطراف لحل المشكلة.

ويرأس الدكتور أسامة العبد وفد لجنة الشئون الدينية، ويضم الوفد النواب شكري الجندي، وعمر حمروش، وأماني عزيز وكيلة اللجنة.