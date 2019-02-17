شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب: مصر حققت نجاحات تحت قيادة السيسي بمواجهة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، علي النجاحات التي حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إزاء مواجهة قضايا الهجرة غير الشرعية، بما يدفع المفوضية الأوروبية لتقديم منحة لمصر في هذا الشأن من خلال مشروعات تنموية، وهذا أمر جيد جداً.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، أثناء مناقشة قرار رار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر والموقع فى بروكسل بتاريخ 17 -10- 2018، وذلك بحضور ممثلى 8 وزارات العدل والخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والقوى العاملة والمالية والمجلس القومى للمرأة.

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وقال أبو حامد، إن هذه المنح هامة وتدل علي تحول في النظرة الأروربية نحو القاهرة، لاسيما مع الجهود المبذولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف، لافتاً إلى أنه قبل فترة تقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر كانت هناك مساع لأن يتم تصنيف مصر كأحد المحطات لاستقبال البشر الذين يتم الاتجار في أعضائهم.

وطالب أبو حامد، بتشكيل لجنة تكون معنية تاريخياً بإيضاح حجم المنح التي حصلت عليها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكيفية وآليات صرفها؛ مشيراً إلي أن المنح أمر إيجابي لكنها أيضاً سلاح ذو حدين، فإذا لم يلتزم بالانفاق في تنفيذ البرامج المحددة قد يكون من الصعوبة الحصول علي أخري.