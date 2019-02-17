شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يطالب المجتمع الدولى بالتعاون مع مصر لدحر الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المجلس القومى لحقوق الإنسان عن فخره واعتزازه بأبطالنا من رجال الأمن لبسالتهم فى التصدى لهجوم إرهابى استهدف إحدى الكمائن بشمال سيناء.

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وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان له منذ قليل المجلس، على أن ما تشكله الاعتداءات الإرهابية من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان يجب مكافحته وملاحقة مرتكبيه .

وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان المجتمع الدولى التعاون مع مصر لضمان القضاء على الإرهاب ومكافحته كجريمة منظمة عابرة للحدود تؤثر على السلم والأمن الدوليين.