"القومى لحقوق الإنسان" يطالب المجتمع الدولى بالتعاون مع مصر لدحر الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المجلس القومى لحقوق الإنسان عن فخره واعتزازه بأبطالنا من رجال الأمن لبسالتهم فى التصدى لهجوم إرهابى استهدف إحدى الكمائن بشمال سيناء.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان له منذ قليل المجلس، على أن ما تشكله الاعتداءات الإرهابية من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان يجب مكافحته وملاحقة مرتكبيه .
وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان المجتمع الدولى التعاون مع مصر لضمان القضاء على الإرهاب ومكافحته كجريمة منظمة عابرة للحدود تؤثر على السلم والأمن الدوليين.
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