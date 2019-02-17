شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان": التدخل فى شئون الدول السبب الحقيقى للهجرة غير الشرعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب ورزعيم الأغلبية البرلمانية رئيس ائتلاف دعم مصر، إن السبب الحقيقى للهجرة غير الشرعية هو ماحدث من تدخل ومحاولة التعدى على بعض الدول وحالات الفوضى والقتل وسفك الدماء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالنوافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر والموقع فى بروكسل بتاريخ 17 -10- 2018، حيث تم إحالة القرار من قبل رئيس مجلس النواب إلى لجنة التضامن بمجلس النواب لمناقشته من حيث الموضوع، وذلك بحضور ممثلى 8 وزارات العدل والخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والقوى العاملة والمالية والمجلس القومى للمرأة.

وأضاف القصبى، أن هذا الاجتماع هام للغاية نظرا لاهتمام مصر ودول العالم بتلك القضية وهى قضية محورية ومصر استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية ملموسة فى الآونة الأخيرة ولاقت احترام العالم أجمع .

ووجه رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، توصية من مجلس النواب إلى العالم أجمع والمنظمات الدولية بأننا لابد من التصدى جميعا لتلك القضية ونبحث عن معالجتها، مشيرا إلى أن السبب الحقيقى وراء تلك الظاهرة، مشيرًا سابقا التدخل فى شئون الدول، مما دفع المواطنين إلى الهروب من بيئة غير أمنة.

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ولفت القصبى، إلى أن الاتفاقية لها ثلاث أهداف رئيسية ممثله فى تعزيز ادارة الهجرة فى مصر وتحسينها ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية دعم المجتمعات التى تستضيف المهاجرين، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التى نمر بها والأعباء التى تتحملها الدولة كان لزاما علينا أن ندقق فى المنح التى لا ترد وكيفية استخدامها وتوظيفها التوظيف الأمثل.