الخارجية الإيرانية: سلطات باكستان سترسل وفدا لإيران لبحث هجوم زهدان

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن "وزيري خارجية إيران محمد جواد ظريف وباكستان شاه محمود قريشي، بحثا في اتصال هاتفي هجوم زاهدان"، لافتة إلى أن "سلطات باكستان سترسل وفدا لطهران لبحث الهجوم".
وأوضحت الخارجية أن "الوزير قريشي دان الهجوم الإرهابي على زاهدان، وأعرب لظريف عن مواساة بلاده لذوي الضحايا"، مشيرة إلى أن "قريشي لفت إلى أن باسكتان سوف ترسل اليوم وفدا لطهران لبحث حيثيات الهجوم الإرهابي على حافلة تقل جنودا إيرانيين".
واستدعت الخارجية الإيرانية في وقت سابق، السفيرة الباكستانية في طهران وسلمتها مذكرة احتجاج على خلفية هجوم زاهدان الذي استهدف جنودا إيرانيين قرب محافظة سيستان بلوشستان جنوب غربي البلاد.
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