رئيس الوزراء البولندي يلغي زيارته إلى إسرائيل ضمن قمة مجموعة فيسغراد

ألغى رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي، زيارته الى ​اسرائيل​ ، وذلك لمشاركته في قمة "فيسغراد" التي من المقرر أن تعقد في ​إسرائيل​ يوم الثلاثاء القادم 18 شباط الحالي.

وجاء الغاء الزيارة على خلفية الأزمة التي أثارتها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، الخميس الماضي، والتي اعتبر فيها أن "البولنديين تعاونوا مع النازيين".

وأفادت ​وسائل الاعلام​ البولندية بأن وزير الخارجية سينوب عن رئيس الوزراء في المؤتمر، والذي يفترض أن يشارك فيه أيضا كل من ​هنغاريا​ و​التشيك​ و​سلوفاكيا​.

وكان الرئيس البولندي ​أندريه دودا​ قد دعا إلى إلغاء القمة، مبديا استعداده لعقدها في ​وارسو​.