رئيس الوزراء البولندي يلغي زيارته إلى إسرائيل ضمن قمة مجموعة فيسغراد

ألغى رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي، زيارته الى اسرائيل ، وذلك لمشاركته في قمة "فيسغراد" التي من المقرر أن تعقد في إسرائيل يوم الثلاثاء القادم 18 شباط الحالي.
وجاء الغاء الزيارة على خلفية الأزمة التي أثارتها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الخميس الماضي، والتي اعتبر فيها أن "البولنديين تعاونوا مع النازيين".
وأفادت وسائل الاعلام البولندية بأن وزير الخارجية سينوب عن رئيس الوزراء في المؤتمر، والذي يفترض أن يشارك فيه أيضا كل من هنغاريا والتشيك وسلوفاكيا.
وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد دعا إلى إلغاء القمة، مبديا استعداده لعقدها في وارسو.
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