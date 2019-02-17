ممثل الولايات المتحدة بمؤتمر ميونخ: لسنا متمسكون برحيل الأسد

أكد ممثل ​الولايات المتحدة​ الخاص لشؤون ​سوريا​ ​جيمس جيفري​ خلال مؤتمر ​ميونخ​ للأمن، أن "​واشنطن​ غير متمسكة برحيل الرئيس السوري ​بشار الأسد​، بل تدعو لتغييرات جذرية في ​سياسة​ دمشق".

ولفت جيفري الى "أننا لا نطالب برحيل الأسد، بل ندعو لتغييرات جادة في سلوك نظامه".

واعتبر أن "ممارسات ​الحكومة السورية​، تبقى السبب الرئيس لتصويت نصف سكان سوريا بأقدامهم للابتعاد عن ​النظام السوري​".