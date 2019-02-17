خارجية روسيا: الاتفاق مع جماعات مثل جبهة النصرة هو شئ مستحيل

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​ أنه "لن يكون هناك وقفا ل​إطلاق النار​ بين ​الحكومة السورية​ وبين الإرهابيين"، مشددا على أن "​الجماعات الإرهابية​ ستظل هدفا محتملا للضربات الجوية".

وأوضح فيرشينين خلال جلسة بمؤتمر ​ميونخ​ الدولي للأمن أن "إدلب ومنطقة التهدئة مهمة جدا للسلام في ​سوريا​، وعندما نتحدث مع السلام فإن الاتفاق مع جماعات مثل "​جبهة النصرة​" هو شئ مستحيل".

وأكد أنه "وقف إطلاق النار ووقف العدوان يكون بين الحكومة والمعارضة المسلحة، لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين الحكومة وبين الإرهابيين أو حتى المساندين للإرهابيين، والجماعات الإرهابية ستظل هدفا محتملا للضربات الجوية".