ذكرت وكالة "الأناضول" أن المبعوث الأممي إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​ وصل إلى العاصمة اليمنية ​صنعاء​ في زيارة غير معلنة هي الثانية للمدينة خلال أسبوع، حيث سيلتقي قيادات جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​)".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأناضول: غريفيث يصل إلى صنعاي في زيارة غير معلنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.