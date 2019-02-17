محمد علي الحوثي: يشرفنا أن نكون حلفاء للمقاومة الإسلامية ولحزب الله

أكد رئيس ​اللجنة الثورية العليا​ في ​اليمن​ ​محمد علي الحوثي​ أن "التحالف مع ​إسرائيل​ عمل خسيس"، مشيراً إلى "أننا نقول لمن يبحثون عن مبررات للعدوان على اليمن سقطت مبرراتكم".

وخلال كلمة في مسيرة "البراءة من الخونة" في ​صنعاء​، أوضح أن "مؤتمر ​وارسو​ اجتماع أميركي إسرائيلي وليس اجتماعاً عربياً أو إسلامياً"، معتبراً أن "مسار اليمن هو التضامن مع ​فلسطين​ وكل شعبها ومع ​لبنان​ وشعبه".

وشدد الحوثي على أنه "يشرفنا أن نكون حلفاء للمقاومة الإسلامية وحلفاء ل​حزب الله​"، مخاطباً المشاركين العرب في مؤتمر وارسو بالتأكيد على أن "تحالفكم مع ​أميركا​ وإسرائيل فاشل".