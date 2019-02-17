محمد علي الحوثي: يشرفنا أن نكون حلفاء للمقاومة الإسلامية ولحزب الله

أكد رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي أن "التحالف مع إسرائيل عمل خسيس"، مشيراً إلى "أننا نقول لمن يبحثون عن مبررات للعدوان على اليمن سقطت مبرراتكم".
وخلال كلمة في مسيرة "البراءة من الخونة" في صنعاء، أوضح أن "مؤتمر وارسو اجتماع أميركي إسرائيلي وليس اجتماعاً عربياً أو إسلامياً"، معتبراً أن "مسار اليمن هو التضامن مع فلسطين وكل شعبها ومع لبنان وشعبه".
وشدد الحوثي على أنه "يشرفنا أن نكون حلفاء للمقاومة الإسلامية وحلفاء لحزب الله"، مخاطباً المشاركين العرب في مؤتمر وارسو بالتأكيد على أن "تحالفكم مع أميركا وإسرائيل فاشل".
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