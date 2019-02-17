الحراك المدني العكاري أثنى على كشف واقع مستشفى الفنار وعلى قرار إقفاله

اثنى ​الحراك المدني​ العكاري في بيان، على "قرار وزير الصحة القاضي باقفال ​مستشفى​ ​الفنار​"، آملا منه "المزيد من التشدد في وضع المراكز الصحية و​المستشفيات​ كافة في ​لبنان​ وخصوصا ​المستشفيات الحكومية​".

كما اثنى على "كل المحطات اللبنانية التي أثارت الموضوع عبر شاشات محطاتها، وكذلك الناشطين الذين كان لهم الفضل في الكشف عن وقائع هذه الكارثة الإنسانية بمختلف اوجهها".

واستغرب الحراك "كيف كان نزلاء هذا المركز والبالغ عددهم 155 شخصا يعيشون هذه الأوضاع غير الإنسانية". وتساءل: "أين ذووهم وكيف ادخلوا الى المركز من دون اوراق ثبوتية".

وتساءل "أين وكيف كانت تصرف المبالغ المخصصة للمركز من قبل ​وزارة الصحة​ والبالغة مليار و350 مليون ليرة بحسب تصريح وزير الصحة، ولماذا لم تكن هناك مراقبة على المركز من قبل وزارة الصحة".