وهاب: آن الأوان لحل عاقل في الشويفات يجنب المدينة الفتنة

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "آن الأوان لحل عاقل في ​الشويفات​ يجنب المدينة الفتنة ولا نريد أن يكون هناك علاء أبو فرج آخر نتيجة الشحن والإستفزاز والتصرفات الطائشة ونناشد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وضع الحل الذي طرحه موضع التنفيذ".

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