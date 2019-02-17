حسن مراد: لاعتماد الشفافية والمتابعة وملاحقة القضايا الاقتصادية

شدد وزير الدولة للتجارة الخارجية ​حسن مراد​ على "اعتماد الشفافية والمتابعة وملاحقة القضايا ​الاقتصاد​ية من زراعة وصناعة وتجارة واعداد الخطط اللازمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتفعيل اتفاقيات التبادل مع الخارج وتحسين شروطها وعقد اتفاقيات جديدة بهدف فتح الاسواق ​العالم​ية امام منتوجاتنا بكل اصنافها وبالتزامن يجب العمل لتمكين ​المزارعين​ والصناعيين، ودعمهم لنصل الى منتج يضاهي بجودته المنتوجات العالمية ومواصفاته مقبولة من كل بلدان العالم".

وخلال حفل تكريمه من قبل مؤسسات "الغد الأفضل" في بلدة ​الخيارة​، لفت مراد إلى "أننا سنعمل بالتكامل مع الوزارات المعنية ومع الرئيس العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​رفيق الحريري​ على تحقيق ذلك في مناخ من الايجابية والانفتاح على جميع المكونات الوطنية بعيدا عن الخلافات السياسية".

وشدد مراد على "​سياسة​ مد اليد، دعونا الى هذه ​السياسة​ منذ نجاحنا ب​الانتخابات​، مددنا اليد ونجحنا بساسة مد اليد، و​البقاع​ اعطانا من خلال سياسة مد اليد 15111 صوتاً من اجل ​لبنان​ والثقة اخذناها من البقاع ومن ​مجلس النواب​".

واكد على "التعاون والانفتاح من اجل اللبنانيين جميعا ومن اجل الوضع الصعب الذي يمر به لبنان، لذلك قررنا ابعاد الخلافات السياسية والعمل معا نحو غد افضل ".