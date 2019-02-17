حسن مراد: لاعتماد الشفافية والمتابعة وملاحقة القضايا الاقتصادية

شدد وزير الدولة للتجارة الخارجية حسن مراد على "اعتماد الشفافية والمتابعة وملاحقة القضايا الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة واعداد الخطط اللازمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتفعيل اتفاقيات التبادل مع الخارج وتحسين شروطها وعقد اتفاقيات جديدة بهدف فتح الاسواق العالمية امام منتوجاتنا بكل اصنافها وبالتزامن يجب العمل لتمكين المزارعين والصناعيين، ودعمهم لنصل الى منتج يضاهي بجودته المنتوجات العالمية ومواصفاته مقبولة من كل بلدان العالم".
وخلال حفل تكريمه من قبل مؤسسات "الغد الأفضل" في بلدة الخيارة، لفت مراد إلى "أننا سنعمل بالتكامل مع الوزارات المعنية ومع الرئيس العماد ميشال عون ورئيس الحكومة رفيق الحريري على تحقيق ذلك في مناخ من الايجابية والانفتاح على جميع المكونات الوطنية بعيدا عن الخلافات السياسية".
وشدد مراد على "سياسة مد اليد، دعونا الى هذه السياسة منذ نجاحنا بالانتخابات، مددنا اليد ونجحنا بساسة مد اليد، والبقاع اعطانا من خلال سياسة مد اليد 15111 صوتاً من اجل لبنان والثقة اخذناها من البقاع ومن مجلس النواب".
واكد على "التعاون والانفتاح من اجل اللبنانيين جميعا ومن اجل الوضع الصعب الذي يمر به لبنان، لذلك قررنا ابعاد الخلافات السياسية والعمل معا نحو غد افضل ".
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