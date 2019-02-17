العثور على مبلغ 1250 يورو في حرم المطار والتعرف على هوية مالكه

عثر عند الساعة الخامسة مساء من يوم أمس على مبلغ مالي كناية عن ألف ومئتي وخمسين يورو داخل حرم ​مطار بيروت الدولي​، حيث ضبطت في قيود سجل المفقودات في فصيلة الضابطة الإدارية و​العدلية​ في سرية مطار ​رفيق الحريري​ الدولي واجري تحقيق بالموضوع بمراجعة ​القضاء​ المختص.

بعد الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الفصيلة المذكورة ومراجعة كاميرات المراقبة في المطار ومكاتب السفريات، تم تحديد هوية الشخص الذي فقد المبلغ المالي والذي يدعى ن. أ. ​لبنان​ي الجنسية بعد أن تم تتبعه من خلال كاميرات المراقبة، وتم التواصل معه على رقم هاتفه للتثبت من الواقع فكانت النتيجة إيجابية.

وسيتم تسليم المبلغ المالي إلى مالكه فور عودته إلى لبنان من دولة ​الإمارات​ بناء للاشارة القضاء المختص.