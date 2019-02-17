عثر عند الساعة الخامسة مساء من يوم أمس على مبلغ مالي كناية عن ألف ومئتي وخمسين يورو داخل حرم مطار بيروت الدولي، حيث ضبطت في قيود سجل المفقودات في فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في سرية مطار رفيق الحريري الدولي واجري تحقيق بالموضوع بمراجعة القضاء المختص.
بعد الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الفصيلة المذكورة ومراجعة كاميرات المراقبة في المطار ومكاتب السفريات، تم تحديد هوية الشخص الذي فقد المبلغ المالي والذي يدعى ن. أ. لبناني الجنسية بعد أن تم تتبعه من خلال كاميرات المراقبة، وتم التواصل معه على رقم هاتفه للتثبت من الواقع فكانت النتيجة إيجابية.
وسيتم تسليم المبلغ المالي إلى مالكه فور عودته إلى لبنان من دولة الإمارات بناء للاشارة القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على مبلغ 1250 يورو في حرم المطار والتعرف على هوية مالكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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