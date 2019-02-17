خريس: نحن في حركة أمل سنعطي الأهمية القصوى للمدارس الرسمية

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس أن "حكومة الى العمل يجب أن تكون حكومة إنجازات، وأولى أولوياتها الإهتمام الكامل بالقطاع التربوي، وخصوصا المدرسة الرسمية التي، وبالرغم من قلة الإمكانات وعدم الإهتمام المطلوب من قبل الدولة ووزارة التربية، نراها اليوم تتقدم وبشكل ملحوظ، فنرى التفوق في الثانويات وخاصة على مستوى مناطقنا وفي الجنوب بالتحديد، ونرى الأوائل من الثانويات الرسمية".
وخلال إحتفال أقامه مكتب الشباب والرياضة في حركة "أمل" فب ثانوية البازورية الرسمية لمناسبة ذكرى إنتفاضة 6 شباط، أوضح خريس "أننا في حركة "أمل" سنعطي الأهمية القصوى للمدارس الرسمية لأننا إذا أردنا بناء وطن علينا أن نعتمد أولا على المدرسة الرسمية والإهتمام الكامل بها، لأنها ليست مدرسة الفقراء فقط بل تعني الجميع لأننا في مقاومتنا انطلقنا من المدرسة ومن مؤسسة جبل عامل المهنية، أي انطلقنا من خلال العلم والتعلم لأن المقاومة ليست محصورة بالبندقية، بل هي المدرسة والأستاذ والطالب والفلاح والمزارع والمجتمع بشكل عام".
واعتبر أن "الاستشهادي حسن قصير ونحن في شهر شباط، كان طالبا متفوقا، وعندما اعتقل قال عبارته الشهيرة "سبوا لي ربي فانتقمت لربي"، وعندما نفذ عمليته الاستشهادية تحولنا من واقع الى واقع، من الذل الى واقع المقاومة".
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