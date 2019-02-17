مسؤول روسي: لبنان والعراق مهتمان بالمشاركة في أستانا كمراقبين

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​ أن ​العراق​ و​لبنان​ عبّرا عن رغبتهما في المشاركة بشكل أعمق كمراقبين في عملية ​أستانا​ .

وأوضح فيرشينين، في حديثه للصحفيين على هامش مؤتمر ​ميونخ​ للأمن أنه "خلال اتصالاتنا الأولية، أعربت هاتان الدولتان، عن الاهتمام والرغبة في معرفة وتفهم ما يجري في أستانا، بشكل أفضل. وفي حال الضرورة، تقديم المساعدة للعملية التي نقوم بها في أستانا".

وفي مجال رده على سؤال، حول هل يمكن النظر إلى العراق ولبنان المجاورين ل​سوريا​، كجهتين مراقبة لعملية أستانا، لفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنه "من الطبيعي، أن يكون العراق ولبنان، معنيين بتسوية طويلة الأمد في سوريا، ولذلك يمكن اعتبارهما في قائمة المرشحين لدور المراقبين في مفاوضات أستانا".