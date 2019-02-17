إصابة سوداني بجروح خطيرة خلال تفريق مظاهرة بالخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ):

أصيب سوداني، اليوم الأحد، بجروح خطيرة خلال تفريق قوات الشرطة مظاهرة في العاصمة الخرطوم.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن المئات من المتظاهرين تجمّعوا بمنطقة سوق بحري بالمحطة الوسطى في الخرطوم، وهم يرددون هتافات تندد بالأوضاع الاقتصادية وتطالب بإسقاط النظام واُخرى تؤكد سلمية التظاهر.

وأضاف الشهود، أن قوات الشرطة قامت بإلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، لافتين إلى أن واحدة من تلك العبوات انفجرت في العين اليسرى لأحد الباعة الجائلين الذي كان يفترش على الأرض اثناء التظاهر.

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وحسب الشهود، دخل البائع في غيبوبة بعد أن فقد الكثير من دمه ونُقل فورًا إلى المستشفى القريبة من منطقة الحادث، مشيرين إلى أن المظاهرة ما زالت تشهد حالات كر وفر بين المتظاهرين والشرطة.

وكان تجمع المهنيين السودانيين (تجمع نقابي غير رسمي) قد دعا إلى تنظيم موكب اليوم بمنطقة المحطة الوسطى بمدينة بحري في العاصمة الخرطوم (منطقة سوق ومواصلات عامة).

وتشهد مدن سودانية منذ ما يقارب شهرين سلسلة تظاهرات للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والمطالبة باسقاط نظام الرئيس عمر حسن البشير .