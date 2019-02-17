محافظ المركزي: تلقينا طلبات من بنوك أوروبية لفتح فروع في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن المركزي وافق على فتح الباب أمام إصدار تراخيص لبنوك جديدة.

وقال عامر في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر مبادرة "رواد النيل" إنه تلقى بالفعل طلبات من بنوك أوروبية لفتح فروع في مصر.

كان مصدر بالبنك المركزي، قال في شهر ديسمبر الماضي، إن مجلس إدارة البنك يدرس الموافقة على إعادة فتح التراخيص لفروع البنوك الدولية خلال الفترة المقبلة للعمل في السوق المصرية.

ويضم الجهاز المصرفي نحو 38 بنكا خاضعة لرقابة البنك المركزي، وتتنوع جنسيات البنوك بين بنوك مصرية وإقليمية (خليجية وعربية)، وأوروبية، وأمريكية، وتستحوذ البنوك الإقليمية على العدد الأكبر من إجمالي البنوك القائمة، وتتصدرهم دولة الإمارات العربية بخمسة بنوك في مصر.