بالصور.. وفد منظمة الصحة العالمية يتفقد مبادرة "نور - حياة" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى وفد من منظمة الصحة العالمية "w.h.o" جولة ميدانية، اليوم الأحد، بمجمع مدارس حجر النواتية بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية "نور - حياة".

وتهدف المبادرة لإجراء الكشف الطبي على تلاميذ المدارس الابتدائية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين وإعداد أول قاعدة بيانات عن مشكلة ضعف وفقدان الإبصار بمصر.

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وقال أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، خلال الجولة إن المبادرة تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وتلقى دعمًا من صندوق تحيا مصر، ومن مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح "جمال"، أن مدة المبادرة ٣ سنوات، مقسمة على ٦ فصول دراسية، وتستهدف الكشف على حوالي ١٨٠ ألف تلميذ وتلميذة، موزعين على ٢٣٥ مدرسة من المدارس الأكثر فقرا بالإسكندرية.

وأضاف نائب المحافظ أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف الكشف على ٣٠ ألف تلميذ وتلميذة في المدارس الأكثر فقرا بالمحافظة، خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل من العام الحالي.