دبلوماسي: 40 رئيس سلطة تنفيذية يشاركون في القمة العربية بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

كشف مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية السفير عمرو رمضان اليوم الأحد عن مشاركة أكثر من 40 رئيس سلطة تنفيذية في القمة العربية الأوروبية المقررة في شرم الشيخ يومى 24 و25 فبراير الجاري .

وقال رمضان ، في بيان صحفي اليوم الاحد، إن الإجراءات التنظيمية والموضوعية تسير على أكمل وجه لإستضافة مصر أول قمة عربية- أوروبية بعد أسبوع في شرم الشيخ.

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وأضاف أن المشاركة الأوروبية ستكون على أعلى مستوى وتضم رؤساء جمهوريات ووزراء في أنظمة برلمانية لعشرين دولة من الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبى على رأسهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

ولفت إلى مشاركة قادة الاتحاد الأوروبي مثل رئيس المجلس الأوروبي، ورئيس المفوضية الأوروبية، والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي.

وتعقد القمة تحت شعار "الإستثمار في الاستقرار" وتركز على أهم التحديات التي تواجه الجانبين العربي والأوروبي وكيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومخاطر الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب موضوعات الهجرة غير الشرعية، وتدفقات اللاجئين إلى داخل أوروبا.